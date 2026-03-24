  Tuzla Belediyesi, Down Sendromlu Bireyleri Ağırladı

Tuzla Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bireyleri belediye binasında ağırladı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında belediyede ağırlanan özel bireyler ellerinde taşıdıkları pankartlarla mesaj verdi. Pankartlarda “Hepimiz farklıyız hepimiz değerliyiz”, “+1 kromozom, +1 sevgi”, “Sevgi kromozom saymaz” ve “Biz birlikte güçlüyüz” yazıları dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç ve belediye personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla rengarenk eldivenler giyerek özel bireyleri karşıladı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

