Türkiye'yi sarsan cinayet! Oğlu anne annesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den ilk açıklama!

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener, anne annesini evinde rehin tuttuğu ve daha sonra silahla vurarak öldürdükten sonra olaylarla ilgili ilk açıklama geldi.

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Türkiye'yi sarsan cinayet! Oğlu anne annesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den ilk açıklama!

Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili ne söyleyeceği merak edilen, Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Abdüllatif Şener, olayla ilgili açıklama yaptı. Sözcü'ye konuşan Abdüllatif Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:

Türkiye'yi sarsan cinayet! Oğlu anne annesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den ilk açıklama!

"OĞLUMUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ DOĞRU DEĞİL"

"Psikolojik sorunları olan oğlum, karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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