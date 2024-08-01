Türkiye'yi sarsan cinayet! Oğlu anne annesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den ilk açıklama!

Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili ne söyleyeceği merak edilen, Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Abdüllatif Şener, olayla ilgili açıklama yaptı. Sözcü'ye konuşan Abdüllatif Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"OĞLUMUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ DOĞRU DEĞİL"

"Psikolojik sorunları olan oğlum, karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil."