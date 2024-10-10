Türkiye'ye iade edilecek mi? Eylem Tok davası neden ertelendi

Anne Eylem Tok, İstanbul'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

1 Mart günü İstanbul'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla yol kenarında arızalanan ATV için bekleyen 5 kişiye çarpan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu. Yazar anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur ile önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Tok ve Cihantimur, Türkiye tarafından iade edildikten sonra ABD tarafından tutuklandı.

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Avukat Burak Erden Oğuz Murat Aci, eşi Şükriye Aci ve annesi Pervin Aci'nin mektuplarını bugünkü duruşmada mahkemeye sundu.

Aci'nin eşi Şükriye Aci, eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı ve adalet beklentisini dile getiren mektubunda, "Kazadan sonra sorumluların sergilediği umursamazlık ve olayın ciddiyetini kabullenmeyi reddetmeleri beni derinden yaraladı." Oğlumu ve eşimi hak ettikleri adaletten mahrum bırakmaya çalıştılar. "Adaletsizliğe karşı çıkmak için bugün buradasınız" dedi.

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"Bir gün oğlum babasının nerede olduğunu soracak" diyen Şükriye Aci, Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Onu adaletin olmadığını ve babasının ölümüne sebep olanların kollarını sallayarak dolaştığını nasıl anlatabilirim? Haktaniyetinize, mahkemenizin gücüne ve ortak insanlığımızın gerektirdiği adalete güveniyorum. "Lütfen, oğlum ve benim için bu dünyada biraz olsun huzur bulmamıza yardım edin" dedi.