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  3. Domuz eti çıktığı iddia edilmişti! Rasim Ozan Kütahyalı şoke edecek açıklama yaptı

Domuz eti çıktığı iddia edilmişti! Rasim Ozan Kütahyalı şoke edecek açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler, bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte, köfteci Rasim Ozan Kütahyalı, mahkeme kararıyla adının açıklanmasını yasaklayan ünlü köfte markasını 'Bizzat gördüm' diyerek tanıttı.

Domuz eti çıktığı iddia edilmişti! Rasim Ozan Kütahyalı şoke edecek açıklama yaptı
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Sosyal medyada son günlerde çok konuşulan olayın ardından, birçok kişi köfte zincirinde domuz eti bulunan kişinin kim olduğunu sordu. Konu hakkında Rasim Ozan Kütahyalı önemli bir açıklama yaptı.

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Kütahyalı, "Listeyi gördüm" diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Köfteci Yusuf adının bulunduğunu söyledi. Kütahyalı, "Dedikodu değil, bizzat gördüm" dedi. Bu liste Ankara Devlet Laboratuvarı'nda bulunabilir. Köfteci Yusuf'un sahipleri de bunu biliyor" dedi.

Kütahyalı, Köfteci Yusuf'un durumuna itiraz etti ve durdurma kararı aldı. Bu bir franchise şirketi.... Kendisiyle ilgili olmayabilir, ancak tedarikçi şirket olabilir. Ek olarak, "Türkiye, gıda konusunda uçuruma sürükleniyor" dedi ve gıda güvenliği konusunda bir açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.

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