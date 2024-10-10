Domuz eti çıktığı iddia edilmişti! Rasim Ozan Kütahyalı şoke edecek açıklama yaptı

Sosyal medyada son günlerde çok konuşulan olayın ardından, birçok kişi köfte zincirinde domuz eti bulunan kişinin kim olduğunu sordu. Konu hakkında Rasim Ozan Kütahyalı önemli bir açıklama yaptı.

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Kütahyalı, "Listeyi gördüm" diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listede Köfteci Yusuf adının bulunduğunu söyledi. Kütahyalı, "Dedikodu değil, bizzat gördüm" dedi. Bu liste Ankara Devlet Laboratuvarı'nda bulunabilir. Köfteci Yusuf'un sahipleri de bunu biliyor" dedi.



Kütahyalı, Köfteci Yusuf'un durumuna itiraz etti ve durdurma kararı aldı. Bu bir franchise şirketi.... Kendisiyle ilgili olmayabilir, ancak tedarikçi şirket olabilir. Ek olarak, "Türkiye, gıda konusunda uçuruma sürükleniyor" dedi ve gıda güvenliği konusunda bir açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.