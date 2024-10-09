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Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Yeni proje heyecan yarattı

Türkiye, kırmızı et fiyatlarının uzun süredir yüksek seyretmesi nedeniyle önemli bir konuya sahipti. Bu duruma karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatları kontrol altına almak için "Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi"ni başlattı.

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Yeni proje heyecan yarattı
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Iğdır'da düzenlenen programda konuşan Bakan Yumaklı, şubat ayında açıkladıkları "Hayvancılık Yol Haritası" ile verimli ve kaliteli hayvansal üretimi artırmak istediklerini belirtti. Türkiye'nin hangi bölgelerinde hangi hayvan türlerinin yetiştirileceğini belirlediğini belirtti ve özellikle kadın ve genç çiftçilerin desteklendiğini, aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Iğdır da dahil olmak üzere 19 ilin "Besilik Materyal Üretim Bölgesi" olarak adlandırıldığını açıkladı. Bu bölgelerde planlı üretim yapanlara daha fazla destek sağlanacağını belirtti.

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VERİMLİLİK ARTIRILACAK

Yumaklı, hayvansal üretimde hastalıklarla mücadeleye büyük önem verdiklerini ve şap hastalığını yaklaşık yüzde 80 azalttıklarını söyledi. Hayvan sağlığını korumak için üçüncü doz aşılamalar kullandıklarını belirtti. Ek olarak, "Islah Eylem Planı" kapsamında, sütçü ırklar olan siyah alaca ve simental hayvanların genetik özelliklerini belirleyerek damızlık değerlerinin belirleneceğini belirtti. Bu, hayvanların verimliliğini artıracaktır.

Proje, Şanlıurfa Ceylanpınar ve Iğdır çiftliklerini damızlık merkezleri olarak belirledi. Bu merkezlerde anaç hayvan sayısı artacak ve aile işletmelerine ucuz buzağılar verilecek. Yerli kaynakların kullanılması, hem anaç hayvan sayısını hem de et üretimini artıracaktır.

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