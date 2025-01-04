Türkiye'nin en genç meclis üyesi Berat Maksut Usta Pendikli gazetecilerin gazeteciler gününü kutladı

CHP Pendik ve IBB Meclis Üyesi Berat Maksut Usta, yerel basınla birlikte sohbet tadında kahvaltılı samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Meclis Üyesi Berat Maksut Usta basın mensuplarını çiçeklerle karşıladı. Berat Maksut Usta, hem yaklaşan gazeteciler gününü kutladı hem de gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Berat Maksut Usta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Sayın basın mensupları öncelikle davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ederim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yılınızı da kutluyor, mutlulukla geçmesini, başarılı ve refah seviyesi yüksek bir yıl olmasını temenni ediyorum

Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin basın ve ifade özgürlüğünün olduğunun ve bu bağlamda basın yayın organlarının ”haklarının” en büyük delilidir ve bu özgürlüğü koruma altına almaktadır. Bizde bu düşüncenin doğrultusun da hep birlikte buradayız. Bu vesile ile yaklaşmakta olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum ve başarılar diliyorum.”dedi.

Basına değer verdiğini belirten Usta; “İstanbul’da da olduğu gibi diğer tüm CHP’li belediye başkanlarımız özverili bir çalışma içerisinde… Bu çalışmaların halka ulaşmasında sizlere büyük görev düşüyor, siz varsanız biz kendimizi kamuoyuna daha rahat ifade edebiliriz. Siz emek verirseniz biz daha sağlıklı bir şekilde politikamızı halkla buluşturabiliriz. Bunun bilinciyle, hepinizin derdini, sıkıntılarını dinlemek istiyorum. Varsa önerilerinizi ve sorularınızı almak istiyorum. Tekrardan geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

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Berat Maksut Usta sevilen ve saygıdeğer iş insanı Mehmet Salih Usta’nın da oğludur. Mehmet Salih Usta Ayrıca Tezel Eğitim Kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı olup 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ise CHP’den İstanbul İli, Pendik İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

Gerçekleşen program karşılıklı soru cevap halinde devam ederek , fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.