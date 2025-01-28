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Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan iller...

Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan illerimiz...

Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan iller...
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Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan illerimiz...

Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: En fazla doğum İstanbul’da en az doğum ise Tunceli’de...

Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan iller...

EN FAZLA İSTANBUL EN AZ TUNCELİ

Türkiye'de geçen yıl en fazla doğum 149 bin 889 ile İstanbul'da, en az doğum ise 267 ile Tunceli'de gerçekleşti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. Geçen yıl Türkiye'de en fazla doğum 149 bin 889 ile İstanbul'da, en az doğum ise 267 ile Tunceli'de oldu. Başkent Ankara'da ise 53 bin 497 doğum gerçekleşti.

Türkiye'nin doğum raporu ortaya çıktı: İşte en fazla ve en az doğum olan iller...

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Kaynak:AA

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