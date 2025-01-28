  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Son dakika! Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde sıcak saatler: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!

MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!
Bahçeli'den muhalefetin erken seçim beklentisine cevap: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın!
MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!
MHP lideri Bahçeli'den duygu dolu açıklama: Grand Kartal otel yangınında ölen çocukların tek tek isimlerini saydı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı!
Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama: Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor...
Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama: Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor...
Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var!
Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var!
Dayı oğlu halletti ''Denetimi geri çekin'' 28 Ocak gazete manşetleri...
Dayı oğlu halletti ''Denetimi geri çekin'' 28 Ocak gazete manşetleri...
Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?
Son dakika! Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı?