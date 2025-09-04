Türkiye'nin Askeri gücünden tedirgin olan siyonist vekillerden küstahca adım!

ABD Temsilciler Meclisi'nde bazı Siyonist destekçisi milletvekilleri, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten rahatsız olarak Ankara'ya karşı adımlar attı. Siyonistler, Türkiye'ye yapılacak silah satışlarını kısıtlamak için devreye girdi.

ABD merkezli Siyonist gazete Jewish Insider'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi'nden hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat bazı milletvekilleri, Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen 2026 Savunma Bütçe Tasarısı kapsamında Ankara'ya yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE KARŞITI MİLLETVEKİLLERİNDEN SKANDAL ÖNERİ

Bu kapsamda Siyonist milletvekilleri, Türkiye'ye yapılacak silah satışlarına daha fazla kısıtlama getirilmesini öngören bir dizi değişiklik önerisi sundu. Bu girişimlerin gerekçesi olarak Ankara'nın Hamas'a verdiği destek ve İsrail'e karşı artan düşmanlığı gösteriliyor.

ANKARA'NIN İSRAİL TUTUMU RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Haberde, Türkiye'nin İsrailli uçaklara hava sahasını kapattığı ve İsrail ile ticareti kestiğinin altı çizilerek, Ankara'nın Hamas liderlerine ev sahipliği yaptığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik giderek daha saldırgan bir tutum sergilediği bildirildi.

KÜSTAH TALEPLERDE BULUNDULAR

Demokrat Josh Gottheimer, Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis, Demokrat Dan Goldman ve Cumhuriyetçi Tom Kean Jr., Türkiye'ye herhangi bir silah satışı veya transferinin yasaklanmasını öngören bir değişiklik sundu. Jewish Insider'a göre bu yasak, eğer Ankara, Türkiye'nin artık İsrail'in egemenliğini tehdit etmediğini, Hamas'ı desteklemediğini veya Rusya'dan savunma sistemi satın almadığını garanti ederse kaldırılabilecek.

Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve Demokrat Brad Schneider ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeni ön şartlar getiren ayrı bir değişiklik önerdi. Siyonist gazeteye göre, değişikliğin geri çekilmesi için Ankara'nın ABD'nin rakipleriyle iş birliğini sonlandırması, İsrail'e yönelik askeri tehditlerine son vermesi, Hamas'a desteğini kesmesi ve terör örgütü PKK/YPG'yi hedef almaktan vazgeçmesi gerekecek.

Haberin Devamı

Bilirakis ve Schneider ayrıca, F-16 savaş uçakları ya da F-16 modernizasyon kitlerinin satışına da benzer koşullar getiren başka bir değişiklik önerisi sundu.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ KORKUTTU

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Yunan asıllı Demokrat Milletvekili Dina Titus'un sunduğu başka bir değişiklik önerisi, Türkiye'ye yapılacak silah satışlarında İsrail'in Türkiye karşısındaki askeri üstünlüğünün korunmasını zorunlu kılıyor. Bu öneri, Türkiye'ye yapılacak silah satışlarının İsrail'in bölgedeki askeri avantajını zayıflatmamasını güvence altına alıyor.

ANKARA'NIN KKTC'DEKİ VARLIĞI TEDİRGİN ETTİ

Goldman, Malliotakis, Gottheimer, Kean, Bilirakis ve Cumhuriyetçi Keith Self tarafından sunulan bir başka değişiklikte, Türkiye'nin Hamas ile ilişkisi ve Filistinli gruba sağladığı destek konusunda Kongre'ye rapor verilmesi isteniyor.

Goldman, Malliotakis, Gottheimer, Bilirakis ve Kean'in sunduğu bir başka değişiklik önerisi ise, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığına dair rapor talep ediyor.

HAFTAYA TARTIŞILACAK

Kongre'nin yıllık savunma ve dış politika paketi olan 2026 Savunma Bütçe Tasarısı, önümüzdeki hafta ABD meclisinin genel kurulunda tartışmaya açılacak.

Bu değişikliklerden hangilerinin kabul edilip Meclis'in 2026 Savunma Bütçe Tasarısı nihai taslağına dahil edileceği ise henüz belli değil.

SİYONİST DESTEKÇİSİ LOBİDEN ALÇAK İFADELER

İsrail yanlısı Hristiyan lobisi CUFI Action Fund'ın (Christians United for Israel) siyasi faaliyet kolu çarşamba günü yayımladığı bir notla, Bilirakis-Schneider'in F-35 değişikliğini ve Titus'un İsrail'in askeri üstünlüğünü koruma değişikliğini desteklediğini açıkladı.

CUFI Action Fund'ın kamu politikaları ve strateji direktörü Boris Zilberman yaptığı skandal açıklamada, "Kongre, mevcut F-35 yasağını sadece Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi almış olmasıyla sınırlamamalı. Daha büyük mesele Ankara'nın davranış kalıbıdır: bölgesel saldırganlık, diplomatik sabotaj ve terörizme (Hamas) destek. ABD savunma teknolojisi, müttefiklerimizi (İsrail) tehdit eden hükümetlerin eline asla geçmemelidir. Bu standart tartışmaya açık olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Zilberman, Türkiye'nin "yanlış anlaşılan" bir ülke olmadığını, aksine "bilinçli stratejik tercihler yaptığını" belirterek bu tercihlerin ABD güvenliğini zayıflattığını, ittifakları tehlikeye attığını ve bölgesel istikrarı bozduğunu belirtti. Zilberman, küstah ifadelerle Türkiye'yi "revizyonist ve Batı karşıtı bir güç" olarak nitelendirdi.

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak!

Suudi Arabistan dikkat çekmeye devam ediyor: Alkol yasağı kalkmasının ardından helal bira reklamı yayınlandı!

İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama: 8 Eylül'den itibaren yasak!

Zilberman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Artık Erdoğan'ın Türkiye'sini hala istediğimiz türden bir müttefikmiş gibi görmeyi bırakmanın ve onu gerçekte olduğu gibi, düşmanca bir aktör olarak görmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.