Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de sandıklar kapandı. Oy sayma işlemi başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi.

32 İLDE OY SAYMA İŞLEMLERİ BİTTİ

Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi. Bu illerde oy sayma işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Batıdaki 49 ilde ise oy verme işlemleri saat 17:00 itibariyle bitti. Böylelikle tüm Türkiye'de sandıklar kapanarak; oy sayma işlemleri başladı.

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