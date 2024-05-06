Birçok haneye verilecek! Ayda en az 7600 lira ödeme var

Gelişen teknoloji, vatandaşların hızlı ve basit bir şekilde devlet desteklerine erişimi kolaylaştırıyor. Gerekli şartları karşılayan vatandaşlarımız, e-Devlet platformu üzerinden başvuru yaparak destek ödemelerini anında alabilirler.

Evde bakıma muhtaç bireyleri desteklemek amacıyla, bakanlık en son açıklamasını yaptı. Vatandaşlarımıza bu destek kapsamında hızlı bir şekilde 7 bin 608 TL'lik önemli bir ödeme yapılıyor. Ödemeleri almak isteyen kişiler bazı koşulları yerine getirmelidir.

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Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak kişinin ağır engelli olduğunu gösteren resmi bir belgeye sahip olması gerekir. Sağlık kurulu raporu bu belgede yer alıyor.

Bir engelli kişi, başkasının yardımı olmadan günlük yaşamını sürdüremez. Temel ihtiyaçları karşılayamama veya öz bakım gereksinimlerini karşılayamama gibi durumlar bu kategoriye girer. Örneğin, tuvalet ihtiyacını karşılayamama, beslenme sorunları, giyinip soyunamama ve merdiven çıkamama gibi günlük aktivitelere bağımlılık durumları bu kategoriye girer.

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Başvuru yapacak kişinin bulunduğu hane halkının gelir düzeyi önemli bir belirleyicidir. Hanede yaşayan kişilerin toplam geliri evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde, birey başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekir.