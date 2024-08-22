Türkiye yangınlara teslim oldu! Ankara, Bolu ve Afyon'da yangınlar başladı

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar'da alev mücadelesi devam ediyor. Başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği iki köy boşaltıldı.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye yangınlara teslim oldu! Ankara, Bolu ve Afyon'da yangınlar başladı

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar'da orman yangınları meydana geldi. Üç kentte de havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor. Ankara'da başlayan bir yangın Bolu'ya ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.

Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok ettiTürkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti

Yurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdiYurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Köpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleriKöpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleri

İhbar üzerine bölgeye birçok itfaiye aracı, arazöz, tanker ve iki helikopter gönderildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana yayıldı.

Demirler Köyü, alevler nedeniyle boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, ekiplerin bölgede yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yangının insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor" açıklamasını yaptı.dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul boğazına: Ağaçları kesip villa diktiler! Bakın o villa inşaatının sahibi kim çıktı?
'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul boğazına: Ağaçları kesip villa diktiler! Bakın o villa inşaatının sahibi kim çıktı?
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!
Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!
Hapise girmesi gibi çıkması da olay oldu: Dilan Polat'a yasak geldi!
Hapise girmesi gibi çıkması da olay oldu: Dilan Polat'a yasak geldi!
Son Haberler
17 yaşındaki genç kız'dan alkışlanacak beceri: Artık, 'oto tamir ustası' olarak araçlar ona emanet!
17 yaşındaki genç kız'dan alkışlanacak beceri: Artık, 'oto tamir ustası' olarak araçlar ona emanet!
Son dakika: KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!
Son dakika: KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti
Yurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Yurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Çok Okunanlar
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Cebinize iyi gelecek fiyatlar! BİM, 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesini yayınladı
Cebinize iyi gelecek fiyatlar! BİM, 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesini yayınladı
Seçil Erzan davasında Flaş gelişme! Talimatla ifade veren Fatih Terim'den olay açıklamalar!
Seçil Erzan davasında Flaş gelişme! Talimatla ifade veren Fatih Terim'den olay açıklamalar!
Köpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleri
Köpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleri
Yorumlananlar
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!