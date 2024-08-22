Türkiye yangınlara teslim oldu! Ankara, Bolu ve Afyon'da yangınlar başladı

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar'da orman yangınları meydana geldi. Üç kentte de havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor. Ankara'da başlayan bir yangın Bolu'ya ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye birçok itfaiye aracı, arazöz, tanker ve iki helikopter gönderildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana yayıldı.

Demirler Köyü, alevler nedeniyle boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, ekiplerin bölgede yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yangının insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor" açıklamasını yaptı.dedi.