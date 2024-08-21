Köpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleri

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik için ölüm raporu geldi. Saldırıya uğrayan kişinin vücudunda en küçüğü dört, en büyüğü on santimetre civarında derin kesiler olduğu belirtilen raporda belirtildi.

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Köpekler tarafından öldürmüştü! Engelli adamın otopsisinde dehşetin izleri

Hastane raporuna göre, İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in vücudunda derin kesiler olduğu belirtildi.

Fatih'te meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik için hastane raporu geldi. Adli rapor, Özçelik'in ölmeden önce yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlandı. Raporda, 6-7 sokak köpeğinin kendisine saldırdığı ve köpek ısırması sonucu hastaneye getirildiği belirtildi.

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Rapor, Özçelik'in vücudunda en küçüğü dört, en büyüğü on santimetre civarında derin kesiler olduğunu gösterdi.

Rapor, Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda üç derin kesik olduğunu ve diğer kesilerin yerlerini ve büyüklüklerini belirtti.

Adli raporda ayrıca Özçelik'e tetanos ve kuduz aşısı yapıldığı belirtildi. Esenler'de yaşayan zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldü. Cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedilmişti.

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