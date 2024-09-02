Türkiye Suriye'den askerleri geri mi çekiyor? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

Erdoğan ile Esad'ın ne zaman görüşeceği konuşulurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmek için görüşmelere hazır. Ancak henüz belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılmadı." diyerek çok dikkat dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Türkiye Suriye'den askerleri geri mi çekiyor? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ne zaman görüşeceği konuşulurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ASKERLERİ GER Mİ ÇEKİYOR?

Russia Today'e (RT) mülakat veren Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.

"Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı." diyen Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı

Lavrov'un, "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" sözleri de dikkati çekti.

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ESAD: TÜRK ASKERİ ÇEKİLMELİ AMA GÖRÜŞMEK İÇİN BU ÖN KOŞUL DEĞİL

Esad, 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Halk Meclisi konuşmasında Türkiye ile normalleşme şartını açıkladı. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini belirten Esad, "Terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır." demişti. Esad buradaki açıklamasında, normalleşme görüşmelerine başlamak için Türk askerinin çekilmesini ön şart olarak görmediklerini de söylemişti.

TÜRKİYE'NİN 4 ŞARTI VAR

Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtilen 4 şart ise şunlar:

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması.
Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması.
Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması.
İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi.

ERDOĞAN: HER AN DAVET EDEBİLİRİZ

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki normalleşme sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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