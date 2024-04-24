IMF, Bitcoin ve kripto paralar için devreye girmeye başlıyor: İşte merak edilenler…

Bitwise CIO Matt Hougan, Bitcoin'i sınır ötesi değer transferi aracı olarak değerlendirmek için akademik literatürü inceledi. 5 Nisan'da üç IMF araştırmacısı tarafından yayınlanan 43 sayfalık bir makale dikkat çekti.

Fahiş fiyatla mücadele için harekete geçiliyor! Artık fiyatları onlar belirleyecek

BİTCOİN HAVALE ÖDEMELERİNDE IMF

Paylaşılan makalede uluslararası Bitcoin akışlarının zincir üçü ve zincir dışı ölçümlerini sundu. Bu tür akışların geleneksel sürücülere farklı tepki verdiğini buldu. Spesifik olarak, sınır ötesi Bitcoin transferlerinin büyüklüğü, GSYİH'ları açısından birçok ülkede yüksek görünüyor. Hougan,

“Sermaye kontrolleri veya küresel ekonomiye sınırlı erişimle karşı karşıya olan ülkelerdeki insanlar, Bitcoin'i bir serbest bırakma valfi olarak kullanıyor.”

Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?

Yönetici, Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye akışları için bir araç olarak Bitcoin'i nispeten düşük olarak benimsemesinin, dünya genelinde kullanımının gerçekliğini yakalamadığını ve aslında diğer ülkelere kıyasla aşırı aykırı olduğunu vurguladı.

ZİNCİR İÇİ VE ZİNCİR DIŞI AKIŞLAR

Genel olarak, zincir içi sınır ötesi akışlar, geniş dolar takdir olaylarıyla negatif bir korelasyon ve VIX ile pozitif bir korelasyon da dahil olmak üzere kriptoya özgü duyarlılıkla uyumludur.

Haberin Devamı

Buna karşılık, zincir dışı Bitcoin akışları "sermaye akışı kısıtlamalarından kaçınmak için teşviklerle ilişkili görünüyor.” Genellikle zincir içi işlemlerden çok daha küçüktür. Hougan son olarak,

“IMF bu araştırmayı yapıyor çünkü Bitcoin "son on yılda hızla büyüdü" ve politika yapıcıların küresel ekonomi üzerindeki etkisini giderek daha fazla anlamaları gerekiyor. Dünya Bitcoin'e uyanıyor.”

Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek