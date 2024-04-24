IMF, Bitcoin ve kripto paralar için devreye girmeye başlıyor: İşte merak edilenler…

Kripto fonu yöneticisi Bitwise'a göre, Uluslararası Para Fonu (IMF), yıllarca kripto kullanımını eleştirdikten sonra safını değiştiriyor. Yöneticiye göre IMF, caydırdıktan sonra Bitcoin'in değerlerine ısınıyor.

YAYINLAMA
Google News
IMF, Bitcoin ve kripto paralar için devreye girmeye başlıyor: İşte merak edilenler…

Bitwise CIO Matt Hougan, Bitcoin'i sınır ötesi değer transferi aracı olarak değerlendirmek için akademik literatürü inceledi. 5 Nisan'da üç IMF araştırmacısı tarafından yayınlanan 43 sayfalık bir makale dikkat çekti.

Fahiş fiyatla mücadele için harekete geçiliyor! Artık fiyatları onlar belirleyecekFahiş fiyatla mücadele için harekete geçiliyor! Artık fiyatları onlar belirleyecek

BİTCOİN HAVALE ÖDEMELERİNDE IMF

Paylaşılan makalede uluslararası Bitcoin akışlarının zincir üçü ve zincir dışı ölçümlerini sundu. Bu tür akışların geleneksel sürücülere farklı tepki verdiğini buldu. Spesifik olarak, sınır ötesi Bitcoin transferlerinin büyüklüğü, GSYİH'ları açısından birçok ülkede yüksek görünüyor. Hougan,

“Sermaye kontrolleri veya küresel ekonomiye sınırlı erişimle karşı karşıya olan ülkelerdeki insanlar, Bitcoin'i bir serbest bırakma valfi olarak kullanıyor.”

Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?

Yönetici, Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye akışları için bir araç olarak Bitcoin'i nispeten düşük olarak benimsemesinin, dünya genelinde kullanımının gerçekliğini yakalamadığını ve aslında diğer ülkelere kıyasla aşırı aykırı olduğunu vurguladı.

92b22188-0187-453b-8877-4c54ccfb1e48.jpg

ZİNCİR İÇİ VE ZİNCİR DIŞI AKIŞLAR

Genel olarak, zincir içi sınır ötesi akışlar, geniş dolar takdir olaylarıyla negatif bir korelasyon ve VIX ile pozitif bir korelasyon da dahil olmak üzere kriptoya özgü duyarlılıkla uyumludur.

Buna karşılık, zincir dışı Bitcoin akışları "sermaye akışı kısıtlamalarından kaçınmak için teşviklerle ilişkili görünüyor.” Genellikle zincir içi işlemlerden çok daha küçüktür. Hougan son olarak,

7bc2614f-8b76-4f5c-b02a-8d0cc97012a9.jpg

“IMF bu araştırmayı yapıyor çünkü Bitcoin "son on yılda hızla büyüdü" ve politika yapıcıların küresel ekonomi üzerindeki etkisini giderek daha fazla anlamaları gerekiyor. Dünya Bitcoin'e uyanıyor.”

Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecekKimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş fiyatla mücadele için harekete geçiliyor! Artık fiyatları onlar belirleyecek
Fahiş fiyatla mücadele için harekete geçiliyor! Artık fiyatları onlar belirleyecek
Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?
Yarın emekli olabilirsiniz! Erken emekliliğe yol açan hastalıklar neler?
Kronik hastalığın varsa hemen başvur! Ayda 3.375 TL sosyal yardım
Kronik hastalığın varsa hemen başvur! Ayda 3.375 TL sosyal yardım
Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek
Kimlikle başvurana 12 bin TL! Faizsiz şekilde verilecek
Son Haberler
Seçimi Kaybeden Hakan Peker Sessizliğini Bozdu: Defteri Henüz Kapatmadı mı?
Seçimi Kaybeden Hakan Peker Sessizliğini Bozdu: Defteri Henüz Kapatmadı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Alman vatandaşlığı yasası kıymetli bir adım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Alman vatandaşlığı yasası kıymetli bir adım”
Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…
Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…
IMF, Bitcoin ve kripto paralar için devreye girmeye başlıyor: İşte merak edilenler…
IMF, Bitcoin ve kripto paralar için devreye girmeye başlıyor: İşte merak edilenler…
Cep telefonu alacaksanız acele edin! O karta 1500 TL indirim var
Cep telefonu alacaksanız acele edin! O karta 1500 TL indirim var
Belediye personel alımı yapacak! 18-50 yaş ile KPSS şartsız alımlar yapılacak
Belediye personel alımı yapacak! 18-50 yaş ile KPSS şartsız alımlar yapılacak
Çok Okunanlar
Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!
Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladı
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladı
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor
TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor
Yorumlananlar