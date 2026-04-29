Erdoğan CHP'ye böyle çıkıştı: Tehditle sindiremezsiniz, eski Türkiye yok!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in bazı basın kuruluşlarına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Tehditle, hakaretle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Eski Türkiye artık yok." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Türkiye Yüzyılı için gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum.

Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta.

'DUVARIN TUĞLALARI GİBİ KENETLENECEĞİZ'

Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmek zorundayız.

Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.

500 BİN KONUT PROJESİ

4 ay gibi bir sürede 500 bin hak sahibimizi belirledik. Evlerimizi inşa edip hak sahiplerine teslime ettik.

2027 Mart itibarıyla anahtarları teslim edeceğiz.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Önce 500 bin konutu yapacağız. Ardından eserlere yenilerini ekleyeceğiz.

Birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ana muhalefet gibi kürsüden parmak sallayanlardan olmadık. Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız.

Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız.

CHP'YE SERT TEPKİ

Hafta sonu İstanbul'da 100 bin konut kurasını çekerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları ile toplantıdaydı ve toplantı sonrasında ipe sapa gelmez ithamlarda bulundu. Şahsımızı ve partimizi hedef aldı. Ana muhalefet partisine yakışmayan üsluba milletimiz muhatap oldu.

Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarında aslan postuna bürünüyor. Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere, görüşlere saygılı olmaktan bahsettiler, daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin özgürlükten anlayışınız. Kendini dev aynasında görenlere şunu söylemek isterim, beyler; cürmünüz kadar yer yakarsınız.

Tehditle, şantajla, hakaretle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Eski Türkiye artık yok. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği, aykırı sesleri susturduğunuz günler geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine alışacaksınız. Yankı odalarınız dışındaki farklı sesleri duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzattıysanız adalete hesap vermeye alışacaksınız. Türkiye artık çoksesliliğe kavuşmuştur ve artık bundan geri dönülmeyecek. İddiaları üzerine gitmek değil basını susturmak geliyor akıllarına.

Yolsuzluklardan arınalım, gazinin partisini çıkar şebekelerinin oyuncağı olmaktan kurtaralım gibi ne düşünceleri ne de niyetleri var. Bunca kepazelikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmanız sizin üstünlüğünüzden değil yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor. İnsan bir özeleştiri yapar, başkalarını suçlamaktan önce kendini hesaba çeker. Bunları yapmayıp bir de üstüne basını tehdit edeceksin. Cenabı Allah bu ülkeyi bu milleti CHP'nin eline düşürmesin.

Bizim bunların Bizans oyunlarına ayıracak vaktimiz yok. Biz tamamen işimize odaklanmış durumdayız. Bir taraftan 500 bin konut kurası çekiyor ve ülkemizi küresel cazibe haline getirecek adımlar atıyoruz. Hedefimiz istikrar adası vasfını tescilleyen ülkemizi üretim, lojistik ve yatırım alanlarında küresel merkeze dönüştürmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terör sorununu çözdüğümüzde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da tamamlanacaktır. Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik eşiği suhuletle tamamladık. Siyasi partilerimizin desteğiyle bu kavşağı kazasız belasız geçelim arzusundayız. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir.

Biz bu yola ittifak olarak Türkiye önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Sivil siyaseti daha da güçlendirmek için çıktı. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Ödediğimiz bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk.

