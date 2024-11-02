Türkiye Kart nedir, nasıl alınır, Türkiye Kart dönemi ne zaman başlıyor?

Yıl sonuna kadar Türkiye Kart ile 18 ilde daha ulaşım sağlanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke çapında toplu taşıma kartlarını birleştiren Türkiye Kart Projesi kapsamındaki il sayısını yıl sonuna kadar 18'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısını 18'e çıkarmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı planlıyoruz.." dedi.

Uraloğlu, projenin Bakanlık koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti. Türkiye Kart Projesi, 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak ve bu da her şehirde farklı kartların kullanılmasına son verecek. Edirne'den Kars'a her yerde tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak.

Bakan Uraloğlu, projenin 81 ilde yayılması için belediyelerle işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında başlattıklarını anımsattı.

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Türkiye Kart uygulamasına pilot beş ilde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uraloğlu, "Kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldı." Türkiye Kart ile 118 bin 273 seyahat yapıldı."" dedi.

Uraloğlu, yıl sonuna kadar sisteme katılan il sayısını 18'e yükseltmeyi planladıklarını belirtti.