O tarihte sağlık ocağına gitmeyin! Aile hekimleri iş bırakıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayınlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", sağlık hizmetlerinin tüm alanlarında geçerli olmasını sağladı.

3 GÜN İŞ BIRAKILIYOR

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak 5-6-7 Kasım tarihlerinde ülke çapında iş bırakma kararı aldı. AHEF, yönetmeliğin uygulanmasını durdurmak için yasal işlem başlattı.

Kırmızı kart görmüştü! Mourinho'nun cezası açıklandı

Pidenin içinden çıkan şok etti! Pide harcına onu bile koymuşlar

Acun Ilıcalı paylaştı kimse inanamadı! Melisa'yı görenler gözlerine inanamıyor

YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Aile hekimlerine aylık olarak yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslar da yönetmelikte değiştirildi. Bu çerçevede, aile hekimi başına düşen sayı 4 bin 500'den 3 bin 500'e düşürüldü.

Bu değişiklik, nüfusun yoğun olduğu yerlerde yeni aile hekimliği kurulmasına izin verecek.

65 yaş üstü kişiler ve yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin aylık katsayılarda da artış oldu.

Haberin Devamı

Bunun bir sonucu olarak, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının hesaplanmasında kullanılan kriterler arasında gebelik ve bebek-çocuk izlemleri gibi "lohusalık" izlemi de dahil edildi.