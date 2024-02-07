Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan uygulamalarda Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde yurt genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' başlattı. Uygulama sonucunda 915 aranan şahıs gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde yurt genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 915 aranan şahıs yakalandı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem başında Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem başlangıç tarihinde tarihinde Türkiye genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Söz konusu uyguma kapsamında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 815 karma ekip ile 31 bin 608 personel emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 19 bin 913 okul servis aracı denetlendi. Toplam bin 349 araç ve sürücüsüne ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 290 okul servis aracı ise trafikten men edildi. 23 bin 995 okul çevresi ile civarında bulunan 24 bin 541 umuma açık kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, şans oyunu bayisi, içkili yer ile park ve bahçe, metruk bina, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulü satışı yapılan yer gün boyunca denetlendi. 2 FETÖ/PDY, 5 yağma, 38 uyuşturucu, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama, 45 hırsızlık, 43 dolandırıcılık, 16 tehdit, 16 hakaret, 635 yoklama kaçağı-bakaya ve 96 diğer suçlardan olmak üzere toplam 945 aranan şahıs yakalandı. 15 kayıp çocuk ise bulundu.

Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

Bunun yanı sıra 2 adet tabanca, 2 adet kesici ve delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca ve 13 bin 620 adet dolu makaron ele geçirildi.

Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

Mağaza müdiresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmişti! Mavi’den açıklama var: Kabul edilemez!Mağaza müdiresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmişti! Mavi’den açıklama var: Kabul edilemez!

BİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladıBİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!

15 Mart 1950’de kurulan TOBB, 72’nci yılını kutluyor15 Mart 1950’de kurulan TOBB, 72’nci yılını kutluyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!
2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Son Haberler
Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı...
Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…
Real Betis Başkanı Haro’dan Bakumbu gerçeği: “5 milyon euro ödemedik”
Real Betis Başkanı Haro’dan Bakumbu gerçeği: “5 milyon euro ödemedik”
Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi
Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
Çok Okunanlar
Bu fiyatları görenler Tarım Kredi Market'e koşuyor! Tarım Kredi Market 3-9 Şubat 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatları görenler Tarım Kredi Market'e koşuyor! Tarım Kredi Market 3-9 Şubat 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
15 Mart 1950’de kurulan TOBB, 72’nci yılını kutluyor
15 Mart 1950’de kurulan TOBB, 72’nci yılını kutluyor
Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi
Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme