Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması: İkili ilişkiler yeniden pekişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra bir ilke imza attı. Irak ile görüşmek için bölgeye hareket etti. İki ülke arasında yapılan görüşmenin ana konusu ise ekonomi ve ticaret oldu.

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Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması: İkili ilişkiler yeniden pekişti…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra Irak’ı ziyaret etti. İki ülke arasında heyetler arası görüşmelerde yapıldı. Görüşmeler neticesinde Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı.

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Yapılan anlaşmanın detaylarında ticaret hacmi dikkat çekti. Buna göre iki ülkenin ticaret hacminin 2023’a kadar 20 milyar dolara ulaşaması bekleniyor.

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GÖRÜŞMELERDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede önemli mesajlar verdi. Terör ve PKK vurgusu en çok dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı. Erdoğan,

“Cumhurbaşkanı Reşidi ve Başbakan Sudani ile görüşmelerimizde kritik konuları ele aldık. Terör örgütü PKK'ya karşı atacağımız adımları müzakere ettik. Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi kardeşlik hukukumuzun bir gereğidir. PKK'nın yasaklı örgüt ilanı edilmesini memnuniyet ile karşıladık.

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Terör örgütü ilan edilmesi hususunda Irak hükümetinin atacağı adımda desteğe hazırız. Türkiye, teröre karşı mücadele konusunda Irak'ın her zaman yanındadır.”

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IRAK İLE YENİ TİCARETİMİZ

“Irak önde gelen ticaret ortaklarımızdandır. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seyrinde devam eden hacmimizi artırma yollarını ele aldık. Enerji, sağlık, turizm konularında ticaretimizi genişleteceğiz. Geçmişte olduğu gibi iyi ve kötü günlerinde Iraklı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu ziyaretimin yeni başlangıçlara kapı açacağına inanıyorum.”

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