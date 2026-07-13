AHBAP resmen patladı! MASAK raporunda neler var neler, yeni gözaltılar başladı!
Yayınlanma:
13 Temmuz 2026 09:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla incelenen dosyada, şüpheli para transferleri ve bahis iddiaları bulunuyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla incelenen dosyada, şüpheli para transferleri ve bahis iddiaları bulunuyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında derneğin İstanbul'daki ofisinde de polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.
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SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA
Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
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Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
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Operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
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NAKİT PARA VE ALTINLARA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.
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Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
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MALİ PROFİLLE UYUMSUZ PARA HAREKETLERİ
İncelemelerde, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kişiler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve bazı finansal işlemlerin mercek altına alındığı iddia edildi.
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BAHİSTEN CİDDİ MİKTARDA PARA KAYBETTİ
Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek miktarda bahis oynadığı ve bu faaliyetlerde ciddi miktarda para kaybettiği yönünde tespitlerin yer aldığı öne sürüldü.
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Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından dernek çalışanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına para transferleri yapıldığı iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.
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Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.