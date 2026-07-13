AHBAP resmen patladı! MASAK raporunda neler var neler, yeni gözaltılar başladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında derneğin İstanbul'daki ofisinde de polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.