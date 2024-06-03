İstanbul’da belediye personel alımı yapacak! İBB personel başvuru şartları

İşsizlikten yakınan kişilere peş peşe iş haberleri geliyor. O belediye personel alımı yapacak.

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İstanbul’da belediye personel alımı yapacak! İBB personel başvuru şartları

İstanbul Metropol Bölgesi'nde 8 kişinin istihdam edileceği bildirildi. Başvuru için gerekli şartlar neler, nereye ve nasıl başvurulmalıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 okul öncesi öğretmeni ve 5 eğitim ve çocuk gelişimi personelinin istihdam edileceğini duyurdu.

Bu nedenle, toplam 8 kişi alımı yapılacak ve başvurular 29 Mayıs 2024'e kadar kabul edilecektir. Başvuru için gerekli koşullar nelerdir? Kimler ve nereye başvurabilirler? Haberde ayrıntılar açıklanacaktır.

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İBB 8 Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Okul öncesi öğretmeni olmak için, yükseköğretim veren bir üniversitenin Erken Çocukluk Eğitimi bölümünden veya Eğitim Fakültesi'nin çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak ve YÖK tarafından onaylanmış bir eğitim programına sahip olmak gerekir. Öncelikle İngilizce bilmek çok önemlidir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih edilen nitelikler arasındadır. Öncelikle iki yıllık bir deneyime sahip olmak. MS Office programlarını iyi bilmelisiniz.

Son dakika bilgilerine göre, eğitim ve çocuk gelişimi personelinin işe alınması; Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında meslek lisesinden veya üniversite düzeyinden mezun olmak. MS Office yazılımını kullanabilen. Arşivleme ve kayıt tutma yeteneği gereklidir. Yine de teknik bilgi ve uzmanlık gereklidir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru talimatlarında belirtildiği gibi, başvuru çevrimiçi olarak veya elektronik ortamda tamamlanabilir. Yönerge, https://media.https://iskur.gov.tr/89818/isper-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_cem-iskur-ilani-pdf.pdf

İstanbul Metro A.Ş., 2 grafik sorumlusu personel alımı yapacağını açıkladı. Bu duyuru kapsamında 31 Mayıs 2024 tarihine kadar başvurular alınabilir. Başvuru için gerekli koşullar nelerdir ve kimler başvurabilir?

Adayların en az üç yıllık bir ajans deneyimi olması gerekir.

Çalışma saatleri 08:00-17:00'dur.

Zamanlamaya duyarlı, sorumluluk sahibi ve hızlı.

Görsel ve yaratıcı yönü güçlü olacak.

Çok yönlü çalışma yeteneğine sahip olan.

Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign ve Autocad gibi programları iyi bir şekilde kullanabilen.

Renk ayırma ve baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olması.

Adayların detaylara önem veren ve onları başarıya motive eden bir portfolyo sunabilmesi.

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