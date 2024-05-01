TÜRK-İŞ Başkanı’ndan çok sert 1 Mayıs çıkışı: “Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde binlerce işçi meydanlara akın etti. Düzenlenen organizasyonlara katılan vatandaşlar haklarını savunmak istedi. Bursa’da binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda toplandı.

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TÜRK-İŞ Başkanı’ndan çok sert 1 Mayıs çıkışı: “Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha”

Yurdun dört bir tarafında 1 Mayıs işçi bayramı kutlandı. İstanbul’da geçtiğimiz senelere benzer görüntüler yaşansa da diğer şehirler daha sakindi. Binlerce insan Bursa’da Fatih Sultan Mehmet meydanını hınca hınç doldurdu. İşçilere TÜRK-İŞ Genel Başkanı seslendi…

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BURSA’DA COŞKULU KUTLAMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde en çok dikkat çeken duraklardan bir ide Bursa oldu. Türkiye’nin önemli üretim bölgesinde yer alan Bursa’da binlerce işçi meydandaydı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, meydanlara gelen işçilere seslendi. Hükümete seslenen Atalay, “İşçi maaşı, kıdem tazminatı ve vergi diliminin düzeltilmesi gerekiyor” dedi ve ekledi;

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“İşçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Oturduğunuz evde, bindiğiniz arabada, temiz sokaklarda, yediğiniz ekmekte işçi var. Her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Kıt kanaat hayatını sürdürmeye devam eder. Cefa çeker, ancak sefası çok azdır.

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vergi ile ilgili 4 ay evvel Türk-İş genel kurulunu yaptık. Aldığımız kararlardan bir tanesi, kıdem tazminatını ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. Aynen aynı noktadayız. Bir adım geri yapmayız. Allah şahidimdir, Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha.”

İŞÇİLERİN ANAYASAYA İHTİYACI VAR

“İşçiyle ilgili yeni bir anayasa düzenlemeye bizim ihtiyacımız var. Bu sistemle bu gemiyi götürmemiz. Mahkemeye gidiyorsun. Örgütleniyorsun. Bin kişilik iş yerinde, 970 kişiyi üye yapıyorsun. Mahkeme yedi sene sürüyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Onun için işçilerin anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var.”

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