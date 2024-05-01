1 Mayıs yine olaylı geçti: Provokatörlere izin yok, öfkeli grup devletin polisine saldırdı…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında kutlandı. Zaman zaman olaylar olsa kutlamalar sakin geçti. Ancak İstanbul’da istenmeyen görüntüler oluştu. Polisler, provokasyon yaparak Taksim’de kutlama yapmak isteyen kişilere izin vermedi.

SARAÇHANE’DE POLİSLERE SALDIRI

Polis ekipleri, Saraçhane’de bulunan surları kapattı ve kimsenin geçmesine izin vermedi. Kalabalık grup ise, polislere saldırdı. Elinde damacana, kaldırım taşı ve farklı eşyalarla saldırı yapıldı.

Kaldırım taşlarıyla saldıran grup bazı polislerin yaralanmasına sebep oldu. Polis ise öfkeli grubu dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanıldı.

210 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları esnasında provokatörlere geçiş imkanı vermediklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, “İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.