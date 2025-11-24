Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

