  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurdumuzun o bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor... Peki bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu

KARS °C, 13°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, doğusu bugün sabah saatlerine kadar 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’in doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güneyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı öğle saatlerinde 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

HABERE YORUM KAT