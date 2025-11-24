Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, doğusu bugün sabah saatlerine kadar 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’in doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güneyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı öğle saatlerinde 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.