  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın yatırımcıları merek ediyor, Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Kasım 2025 Pazartesi, güncel altın fiyatları...
Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 110

Altın yatırımcıları merek ediyor, Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Kasım 2025 Pazartesi, güncel altın fiyatları...

Kuyumcu ve serbest piyasada altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in ekim toplantı tutanaklarında, faiz indirimlerinin enflasyonu kalıcılaştırma ve kamu güvenini zedeleme riski taşıdığı uyarısı yer aldı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine uzak görünümü nedeniyle hızlı faiz indirimlerinden “rahatsız” olduğunu yineledi. Son iki faiz indirimini destekleyen Philadelphia Fed Başkanı Paulson da Aralık toplantısına “temkinli” yaklaşacağını ifade etti.

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 210

GoldSilver Central’dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini belirtti. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Lan, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 24 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 310

ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın güne 4067 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4041 dolar, en yüksek de 4076 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4057 dolardan işlem görüyor.

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 410

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5552 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5514 lira, en yüksek de 5560 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5526 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5711 liradan alınırken 5775 liradan satılıyor.

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 510

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.338,00
9.396,00

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 610

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
18.676,00
18.792,00

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 710

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
36.848,08
37.575,64

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 810

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
37.236,00
37.435,00

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
37.268,47
37.467,95

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 1010

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
92.120,21
93.593,31

HABERE YORUM KAT