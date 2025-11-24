Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GoldSilver Central’dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini belirtti. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Lan, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 24 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...