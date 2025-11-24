Altın yatırımcıları merek ediyor, Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Kasım 2025 Pazartesi, güncel altın fiyatları...
Kuyumcu ve serbest piyasada altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in ekim toplantı tutanaklarında, faiz indirimlerinin enflasyonu kalıcılaştırma ve kamu güvenini zedeleme riski taşıdığı uyarısı yer aldı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine uzak görünümü nedeniyle hızlı faiz indirimlerinden “rahatsız” olduğunu yineledi. Son iki faiz indirimini destekleyen Philadelphia Fed Başkanı Paulson da Aralık toplantısına “temkinli” yaklaşacağını ifade etti.