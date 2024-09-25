  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Tüp fiyatları aldı başını gitti! Aygaz İpragaz Bizim Gaz güncel fiyatlar

Tüp fiyatları aldı başını gitti! Aygaz İpragaz Bizim Gaz güncel fiyatlar

Mutfak tüpleri, mutfakların vazgeçilmez parçası olarak sürekli olarak satın alınıyor. Haziran ayında yapılan zamdan sonra son günlerde yeni bir zam daha geldi. Aygaz ve İpragaz tüp fiyatlarının son durumu nedir?

Tüp fiyatları aldı başını gitti! Aygaz İpragaz Bizim Gaz güncel fiyatlar
Yayınlanma:

Vatandaşlar, son zamanlarda mutfak tüpüne gelen rekor zamlar nedeniyle zor durumda kaldı. Haziran ayında yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte zaten yüksek olan tüp fiyatlarına son günlerde bir zam daha eklendi. Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen bu artışlar, sadece hanelerde değil, aynı zamanda sanayi sektörü dahil olmak üzere birçok alanda da fiyatların artmasına neden oluyor.

Eski ehliyeti olan acele etsin! Yenilemeyene çok büyük ceza varEski ehliyeti olan acele etsin! Yenilemeyene çok büyük ceza var

Yine Diyarbakır, yine kayıp çocuk! Bu kez 9 çocuk yaşında Rümeysa kayboldu!Yine Diyarbakır, yine kayıp çocuk! Bu kez 9 çocuk yaşında Rümeysa kayboldu!



ZAM ÜZERİNE ZAM

ÖTV zammının Haziran ayında uygulanmasıyla mutfak tüplerinin fiyatları bir anda 70 TL yükseldi. Son zamla birlikte tüp fiyatları 815 TL'ye yükseldi ve 756 TL'ye yükseldi. Özellikle popüler markalar Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın fiyatlarına yapılan zamlarla tüketiciler daha fazla ödeme yaptı. Sadece ev kullanıcılarının değil, üretim için tüp kullanan sanayi işletmelerinin de fiyat artışları nedeniyle zarar göreceğini biliyoruz.

EYLÜL AYI TÜP FİYATLARI

BİZİM GAZ TÜP FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 165,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 830,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1658,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 3075,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 3357,00 Türk Lirası

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 165,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 830,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1658,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3075,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 3357,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 170,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 850,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 850,00 Türk Lirası

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomi
5 yıl erken emekli olabilirsiniz! O işleri yapıyorsanız yaşadınız
5 yıl erken emekli olabilirsiniz! O işleri yapıyorsanız yaşadınız
Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran açıklama! 2025 asgari ücret ne kadar olacak! Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı!
Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran açıklama! 2025 asgari ücret ne kadar olacak! Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı!
Çalışan emeklilere kötü haber! Yeni düzenleme geliyor
Çalışan emeklilere kötü haber! Yeni düzenleme geliyor
Narin Güran cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni delil! Ahırda bulundu! Komandolar aralıksız nöbette
Narin Güran cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni delil! Ahırda bulundu! Komandolar aralıksız nöbette
Bugün altın ne kadar? 24 Eylül 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, cumhuriyet, ons...
Bugün altın ne kadar? 24 Eylül 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, cumhuriyet, ons...
Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den 849 TL'den başlayan iç hat ucuz bilet kampanyası!
Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den 849 TL'den başlayan iç hat ucuz bilet kampanyası!
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları