Tüp fiyatları aldı başını gitti! Aygaz İpragaz Bizim Gaz güncel fiyatlar

Vatandaşlar, son zamanlarda mutfak tüpüne gelen rekor zamlar nedeniyle zor durumda kaldı. Haziran ayında yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte zaten yüksek olan tüp fiyatlarına son günlerde bir zam daha eklendi. Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen bu artışlar, sadece hanelerde değil, aynı zamanda sanayi sektörü dahil olmak üzere birçok alanda da fiyatların artmasına neden oluyor.

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ZAM ÜZERİNE ZAM



ÖTV zammının Haziran ayında uygulanmasıyla mutfak tüplerinin fiyatları bir anda 70 TL yükseldi. Son zamla birlikte tüp fiyatları 815 TL'ye yükseldi ve 756 TL'ye yükseldi. Özellikle popüler markalar Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın fiyatlarına yapılan zamlarla tüketiciler daha fazla ödeme yaptı. Sadece ev kullanıcılarının değil, üretim için tüp kullanan sanayi işletmelerinin de fiyat artışları nedeniyle zarar göreceğini biliyoruz.

EYLÜL AYI TÜP FİYATLARI

BİZİM GAZ TÜP FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 165,00 Türk Lirası

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Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 830,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1658,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 3075,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 3357,00 Türk Lirası

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 165,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 830,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1658,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3075,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 3357,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 170,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 850,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 850,00 Türk Lirası