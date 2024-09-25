Eski ehliyeti olan acele etsin! Yenilemeyene çok büyük ceza var

Sürücülerin eski ehliyetlerini yenilemek için son tarih yakında gelecektir. 31 Aralık 2024'e kadar yenileme yapmayanlar sert cezalarla ve yüksek harç ücretleriyle karşı karşıya kalacak.



2024 yılı sonuna kadar, milyonlarca sürücü eski ehliyetlerini yenilemek zorunda. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, 31 Aralık 2024'e kadar cezalandırılacak ve yüksek harç ödemek zorunda kalacaklar.

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2016 yılında başlayan ehliyet yenileme sistemi, sürücülere beş yıllık bir süre tanıdı. Bununla birlikte, pandemi nedeniyle bu süre 2024 yılına kadar uzatıldı. Yenileme işlemini tamamlamamış olanlar için süre sona eriyor.

Yenileme yapmayan sürücüler, 31 Aralık 2024 sonrasında trafikte yakalandıklarında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Ek olarak, ehliyet yenileme sürecini erteleyenler için 12 bin TL'ye varan harç bedeli, sürücüleri zor durumda bırakabilir. İşlemlerini erkenden tamamlamak çok faydalı olacaktır.



Sürücüler ehliyetlerini yenilemek için Alo 199, e-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden randevu alabilirler. Başvuru sırasında eski ehliyet, biyometrik fotoğraf, 15 TL'lik yenileme ücreti ve sağlık raporu gereklidir. Daha fazla yoğunluk yaşanmaması için son ana bırakmamak daha iyidir.



Başvurular tamamlandıktan sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni ehliyetler basılarak sahiplerine PTT aracılığıyla gönderilecek. Bu süreç boyunca sürücüler geçici ehliyetle araç kullanabilir.