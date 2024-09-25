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Yine Diyarbakır, yine kayıp çocuk! Bu kez 9 çocuk yaşında Rümeysa kayboldu!

Türkiye hala Narin'in acısını unutmamışken, 9 yaşındaki Rümeysa Sert bu kez Diyarbakır'da kayboldu. Rümeysa'nın ailesi, olaya tanık olanların veya bilgi sahibi olanların yetkililer ile iletişime geçmelerini istiyor.

Yine Diyarbakır, yine kayıp çocuk! Bu kez 9 çocuk yaşında Rümeysa kayboldu!
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21 Ağustos'ta öğleden sonra evden çıkarak Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuştu. 19 gün sonra 8 yaşındaki Narin'in cesedi dere kenarında bir çuval içinde bulundu.

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Tüm Türkiye'nin yüreğini yaralayan bu olay devam ederken Diyarbakır'dan korkutan bir haber daha geldi. Bu sefer, on dokuz yaşındaki Rümeysa Sert kayıp oldu.

Bugün saat 12:00 civarında kaybolan Rümeysa'nın son görüldüğü yer, Diclekent ile Huzurevleri arasındaki alan ve Go Petrol'ün arkasındaki alan olarak bildirildi.

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