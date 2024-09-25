Yine Diyarbakır, yine kayıp çocuk! Bu kez 9 çocuk yaşında Rümeysa kayboldu!

21 Ağustos'ta öğleden sonra evden çıkarak Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuştu. 19 gün sonra 8 yaşındaki Narin'in cesedi dere kenarında bir çuval içinde bulundu.

Güneydoğu Asya kıyameti yaşıyor! 700 kişi hayatını kaybetti

Çalışan emeklilere kötü haber! Yeni düzenleme geliyor





Tüm Türkiye'nin yüreğini yaralayan bu olay devam ederken Diyarbakır'dan korkutan bir haber daha geldi. Bu sefer, on dokuz yaşındaki Rümeysa Sert kayıp oldu.



Bugün saat 12:00 civarında kaybolan Rümeysa'nın son görüldüğü yer, Diclekent ile Huzurevleri arasındaki alan ve Go Petrol'ün arkasındaki alan olarak bildirildi.