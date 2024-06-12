Tüm piyasa bunu bekliyordu: ABD enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti

ABD’nin son enflasyon verileri açıklandı. Buna göre Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD TÜFE Mayıs ayında %0,3'te değişmeden kaldı. Ancak piyasa, enflasyonun ay için %0,1'de soğumasını bekliyordu. Artışa rağmen, yıllık bazda, TÜFE enflasyonu bir önceki aydaki %3,4'ten Mayıs ayında %3,3'e soğudu.

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Bu arada, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan Çekirdek TÜFE verileri, bir önceki aydaki %0,3'ten Mayıs ayında %0,2'ye soğudu. Eşzamanlı olarak, yıllık bazda Çekirdek TÜFE rakamı, enflasyonun Nisan ayındaki %3,6'dan %3,4'e soğuduğunu gösterdi. Özellikle, her iki rakam da piyasa iyimserliğini ateşleyen bir soğutma enflasyonu gösteriyor.

ENFLASYONDA SOĞUMA

Soğutma enflasyonu verileri, özellikle geçen haftaki sağlam ABD'den sonra piyasa duyarlılığını artırmış gibi görünüyor. İş verileri yatırımcıların risk bahis iştahını etkiledi. Şimdi, ABD'nin hafifletilmesi göz önüne alındığında. TÜFE enflasyon verileri, açıklandı.

Piyasalar, bugün daha sonra yapılması planlanan FOMC faiz oranı kararını yakın bir şekilde takip edecek. Ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı gelecek.

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