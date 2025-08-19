Trump'tan Zelenski'ye dikkat çeken itiraf: İnanmıyorum, bayıldım!

Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşme öncesi Zelenski'yi kapıda karşılayan Trump dikkat çeken sözleri ile dünyada gündem oldu...

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi karşılarken Ukrayna liderinin giydiği siyah ceket için, "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı. Zelenski ise "Elimden gelenin en iyisi bu" şeklinde yanıt verdi.

3 yıl önce başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ile Tusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz cuma günü Alaska'da bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde ateşke kararı çıkmadı ancak zirve olumlu geçti. Alaska'daki tarihi zirvede Rusya lideri Putin'la görüşen Donald Trump, bu kez de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve ardından Avrupalı liderleri ağırladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te yapacağı görüşme öncesinde, nasıl bir kıyafet tercih edeceği merakla bekleniyordu.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı.

TRUMP: İNANMIYORUM, BAYILDIM

ABD Başkanı, Zelenski'yi kapıda karşılarken Ukrayna liderinin giydiği siyah ceket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı. Zelenski ise "Elimden gelenin en iyisi bu" diye yanıt verdi.

MUHABİRLE KIYAFET DİYALOĞU: BAK BEN DEĞİŞTİRMİŞİM

Ayrıca basın toplantısında Zelenski'ye kendisine şubat ayında takım elbise giymeme nedeniyle ilgili soru soran muhabirle yeniden karşı karşıya geldi.

Muhabir, "Bu kez takım elbisenin içinde harika görünüyorsunuz" şeklinde yorum yaptı.

Ukrayna lideri Zelenski ise "Ama sen aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak ben değiştirmişim" diye cevap verdi.

