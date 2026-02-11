  1. Anasayfa
  3. TBMM'de kürsüye saldırı: CHP'li vekillerden yemin törenine provokasyon!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktılar.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktılar. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin çemberi içinde yemin ettiler.

TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP grubu kürsüye yürüyerek provokasyon yaptılar. Genel Kurul’da arbede yaşandı. Birleşime 15 dakika ara verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin oluşturduğu çember içerisinde yemin etti.

Yeni bakanların yemin töreni öncesinde Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Milletvekilleri arasında itiraz üzerine yumruklu kavga çıktı. Yeni bakanlar gecikmeli olarak yemin etti. İlk olarak kürsüye gelen Akın Gürlek'in AK Partili vekillerin himayesinde yemin etmesi dikkat çekti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

