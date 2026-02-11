İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye devretti

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Törende Ali Yerlikaya duygusal anlar yaşadı.Ali Yerlikaya törende yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Valiliği'nden ramazan hazırlığı: İftar programlarında ve ışıklandırmaya yeni düzenleme

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Yeni adalet Bakanı Akın Gürlek'i apaçık tehdit mi etti? İşte o skandal sözler!