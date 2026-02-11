İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye devretti

  1. Anasayfa
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı.

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Törende Ali Yerlikaya duygusal anlar yaşadı.Ali Yerlikaya törende yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız." dedi.

Kaynak:AA

