Menajer Ayşe Barım'ın cezası kesinleşti!

Son dakika... Gezi Parkı soruşturması kapsamında yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında istenen ceza kesinleşti. Barım, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 248 gün boyunca tutuklu kalan menajer Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Barım’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Ayşe Barım, "Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla gezi parkına yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşmaya karar için ara verildi

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım'ın davasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Barım, tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ekim'de tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ekim'de karara itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında, mahkemeye gönderilmek üzere 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını reddetti.

Öte yandan, Barım hakkında savcılık celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Barım ile avukatları katıldı.

'BEN SADECE İŞİYLE İLGİLENEN BİR BİR KADINIM'

Ayşe Barım esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, '2025 yılının ocak ayından bu yana daha önce hiç yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla gezi parkına yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum" diye konuştu. Barım'ın avukatları, 'kanunsuz suç olmaz' ilkesini gerekçe göstererek esas hakkındaki mütalaanın tekrar değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı talebe ilişkin savcıya sordu. Duruşma savcısı, istenen cezada değişim yapmayacağını söyledi.

Karar için, duruşmaya ara verildi.

MÜTALAADAN

Savcılık esasa ilişkin mütalaada, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mütalaada, Ayşe Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına dair 2 tape görüşmesinin bulunduğu, tape içeriğinde Barım'ın bildirinin yayınlanmaması hususunda bir irade ortaya koyduğu ileri sürüldü. Barım'ın irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği ifade edildi. Barım'ın süreci destekleyerek yayılmasını sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığı ile eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı, kendisine bağlı oyuncuları etkin bir şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.

