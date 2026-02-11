  1. Anasayfa
Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe otobüsünü görünce, verdiği tepki gündem oldu!

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının verdiği tepki gündem olurken, sosyal medyadan yorum yağdı...

Yayınlanma:

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının verdiği tepki gündem olurken, sosyal medyadan yorum yağdı...

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının "Lan oğlum görüşeceğiz!" sözleri gündem oldu. İki kulüp taraftarları arasında çok sayıda yorumun yapılmasına neden olan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü gören bir Trabzonspor taraftarının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"LAN OĞLUM GÖRÜŞECEĞİZ!" DİYE SESLENDİ

Yoldan geçen Fenerbahçe basketbol takım otobüsünü fark eden Trabzonspor taraftarı, aracın ardından yüksek sesle "Lan oğlum görüşeceğiz!" diye bağırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, iki kulüp taraftarları arasında çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

