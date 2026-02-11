Akın Gürlek, törenle Adalet Bakanlığı görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen törenle görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Tunç, törende yaptığı konuşmada yargı reformları ve demokratik kalkınma vurgusu yaparak görev süresindeki çalışmaları özetledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan teslim aldı. Yılmaz Tunç, devir teslim törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"VESAYETÇİ ANLAYIŞI TARİHE GÖMDÜK"

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi. Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık. Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik. 23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik.

"BU GÖREVLER MİLLETİN EMANETİDİR"

Bir yatırım hamlesi de başlattık. 81 vilayetimizin 60tan fazlasını ziyaret ederek vatandaşlarımızla, hakim savcı arkadaşlarımız ile buluştuk. Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık. Bugün değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığında da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız. Her alanda çok büyük mesafeler alınarak Türkiye Yüzyılının temelleri atıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOORDİNASYON

Terörsüz Türkiyeye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı. Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı. Koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürüttük ve komisyona da aktardık. Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik. Yargı teşkilatımız, genç ve gelecek vaat eden bir teşkilat. Tüm avukatlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz.

"BU GÖREVLER BİR NÖBET DEĞİŞİMİDİR"

Bu görevler bir nöbet değişimidir. Kaldığımız yerden yolumuza devam ederek asıl amacımız milletin memnuniyetidir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, milletimize şükran borçluyuz. Bu aziz millet için ne yapsak azdır.

Yeni Bakan Akın Gürlek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Saygıdeğer bakanım, bakanlığımızın değerli yöneticileri. Bu görevi tevdi eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk ve adalet alanlarında önemli reformlar hayata geçirildi. Adalet istemi 85 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Reformları kararlılıkla sürdürecek suçla mücadeleye devam edeceğiz. Yargı teşkilatının içinden geliyorum, hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum ve onların sorunlarının çözülmesi için gayret göstereceğim.

