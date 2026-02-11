Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in küfürlü sözlerine tepkisiz kalmadı: Meyhane jargonunu bırak!

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, küfür skandalı sonrası CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle seslendi.

Erdoğan, "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin. Küfürsüz siyaset yapsın" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E KÜFÜR TEPKİSİ

Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken ana muhalefet kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür.

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Durum öyle yere vardı ki, millet son günlerde dizi izlemeyi bıraktı; her akşam çayı-çekirdeği alıp CHP’nin skandallarını seyrediyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi, ayak oyunu; ne ararsan tekmili birden hepsi var.

Hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

'HADSİZLİK DEĞİL, EDEPSİZLİK'

İmkansız denileni 3 yılda hayat geçirdik. Tüm bu gerçeklere rağmen, ana muhalefet ve yoldaşları bizi eleştiriyor. Yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor. Bunlar ne taş üstüne taş koymayı ne de edebiyle susmayı biliyor. Laf cambazlığıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Biz ise işimize bakıyoruz. Deprem bölgesinin ihyasında alın teri döken her bir kardeşimize, tüm bakanlıklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Deprem şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum.

3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir.

'HİÇBİR AFETZEDE VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEDİK'

Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Hiçbir afetzede vatandaşımızı mağdur etmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. Daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Manavgat'ta milletimiz nasıl sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa, yine aynı şekilde olacak.

11 ilimizdeki vatandaşlarımız da sabit fiyatla evlerine kavuşacak. Milletimiz için en uygun neyse onu ortaya çıkardık.

Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz.

YENİ BAKANLARA TEBRİK

Dün akşam kabinede yeni atamalar gerçekleştirildi. İçişleri ve Adalet Bakanı değişti. Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bakanlar, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

