Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kenarında aracının önünde bıçaklanmış halde ölü bulunan Erkan Arman'ın olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.

KAN DONDURAN CİNAYETLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

D-650 kara yolu Alifuatpaşa mevkiinde 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!

Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!

CİNAYETE İLİŞKİN 8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. (24) ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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