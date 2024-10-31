Toplu taşımaya dev zam! O şehirde vatandaşlar isyan etti

UKOM'un bugünkü toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi tartışıldı. UKOME yüzde 17 artışa onay verdi.

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ZAM O TARİHTE GEÇERLİ OLACAK

Zamlı tarifenin ne zaman geçerli olacağı da açıklandı. İzmir toplu ulaşım araçlarına yapılan zam, tam biletin 17,50 TL'den 20 TL'ye yükselmesine neden oldu. Öğrenciler için öğrenci biletleri 7,5 TL iken 8,78 TL oldu. 7 Kasım'da zamlar geçerli olacak.