Toplu taşıma ücretsiz oluyor! O tarihte birçok ilde toplu taşıma bedava olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Marmaray, İETT ve EGO gibi diğer hatlarda geçerli olacak. Detaylar haberde yer alıyor.

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Toplu taşıma ücretsiz oluyor! O tarihte birçok ilde toplu taşıma bedava olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayram coşkusunu artırmak ve insanlara daha kolay ulaşmak için bu uygulama başlatıldı. Bu karar, büyük şehirlerdeki toplu taşıma sistemlerini kullanarak Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

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30 ağustos'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca İstanbul'da toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmek için İstanbullular, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi ana hatlarda ücretsiz olarak seyahat edebilir. Bu nedenle, şehir genelinde toplu taşıma araçlarını kullanarak bayram kutlamalarına ücretsiz olarak katılabilirler.

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