Aydemir Akbaş neden vefat etti, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş ne zaman defnedilecek?

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın olarak bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındıktan sonra Akbaş entübe edildi. Usta oyuncu üzücü bir haber verdi. Aydemir Akbaş 88 yaşında vefat etti.

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Usta sanatçının vefatı, menajeri Özgür Aksoy tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir." Acımız son derece büyük. Allah bu yeri cennet etsin.ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses acı haberi verdi

Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" diye bir Instagram paylaşımı yaptı.