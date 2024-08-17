Ormanları kim yakıyor? Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı

Ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların ilk andan itibaren başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını kullanarak yangınlardan etkilenen insanlara yardım ettiğini söyledi.

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Ormanları kim yakıyor? Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı

Ülke çapındaki orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların başladığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.

Sosyal medya hesabından Tunç, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ilk andan itibaren adli soruşturmalar başlatılmıştır" dedi."" dedi.

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Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, devletin tüm imkanlarını kullanarak yangınlardan etkilenen insanlara yardım ettiğini söyledi.

Bakan Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı olarak, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için görevlendirdik. 100 kişilik CEKUT ekibimiz, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için hazır hale geldi. Yangınların en kısa sürede söndürülmesi için tüm çabamız ve dualarımız seferber edildi. Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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