Tonlarca soğanı çöpe attılar: 'Yazık, yetime öksüze verselerdi'

Karaman'da tonlarca soğanı, boş bir araziye atarak çöp ettiler... Vatandaşlar olayı görünce büyük tepki gösterek yetkililere haber verdi...

Tonlarca soğanın boş bir arazide çürümeye bırakılmasının üzerine ekipler harekete geçerken; vatandaşlar da 'Yazık' diyerek tepki gösterdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı.

Çuvallarla atılan soğanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adrese giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde çuvallardaki soğanların bir kısmının çürümeye başladığı, bir kısmınınsa halen sağlam olduğu tespit edildi.

"GÜNAH, ŞUNA BAKIN"

Soğanların boş araziye döküldüğünü gören bir vatandaş, "Yazık, geçerken gördüm. Yetime öksüze verseler böyle olmasaydı daha iyiydi. Günah yani şuna bir bakın" diyerek duruma tepki gösterdi.

ARAŞTIRILIYOR

Motosikletleriyle soğanların atıldığı yere gelen bazı vatandaşlar ise bir kısmı çürümüş olan soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise araştırılıyor.

