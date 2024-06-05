Halkbank emeklilere özel kredi kampanyası başlattı! 50 bin TL kredi verilecek

Emekliler, Halkbank'ın "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" kampanyasından 36 aya varan vadelerle 50.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Kredi için Türkiye'nin her yerindeki Halkbank şubelerinden yararlanabilirsiniz. Emeklilere bayrama kadar devam eden başvurular için zaman tanıyor.

Halkbank emekliye özel kredi

Bu kredi, Halkbank tarafından %5,40 aylık faiz oranı uygulanmaktadır. Bu oran nedeniyle, emeklilerin geri ödemelerini uzun vadeye yayarak daha kolay hale getiriyorlar. Geri ödeme toplam 138.384 TL ve aylık taksitler 3.844 TL. Bir kredi tahsis ücreti olarak 287,50 TL alınmaktadır.

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Emekliler, krediye başvurmak için Halkbank'tan alıyor olmaları veya maşlarını oraya taşımaları gerekir. Bu koşulları karşılayan emekliler, avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri elde edebilecekler.

Emeklilere Halkbank'ın bu kredi kampanyası önemli avantajlar sunuyor. Bu kampanyanın amacı, bayram boyunca sabit gelirli emeklilerin finansal destek almalarını sağlamak. Banka, bu özel kredi paketi ile emekli müşterilere yardımcı olmak istiyor.