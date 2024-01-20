TOGG siparişleri için yeni süreç! Bugün resmen başladı, artık çekiliş yok

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için talepler artmaya devam ediyor. 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, bugünden itibaren TOGG'a sahip olmak için bugünden itibaren başvurabilecek.

TOGG, için artık çekiliş yapılmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açıldı. Teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

ZENGİN DONANIM SEÇENEĞİ

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek.

Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.