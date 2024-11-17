TMM'de bu hafta yoğun olacak! Ruhsatsız silah satışı, yetkisiz çakar, ehliyet cezası, bekçi düzenlemesi değişecek

TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini içeren bir kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'un haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak. İç güvenlik alanında düzenlemeler içerecektir.

Bu teklife göre, İçişleri Bakanlığı, birinci sınıf mülki idare amirlerini belirlemek için yılda en fazla iki kez inceleme ve değerlendirme yapacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı verilecektir. Emekli üyelere katılım payı kar payı ve ölüm yardımı verilecektir.

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Silahları üçüncü kez çalınan veya kaybedilen kişilerin silah vesikaları geri alınacaktır. Fiil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, bu kişilere silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek.

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Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak ve ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara veya satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıldan 2 yıla, 3 yıldan 4 yıla çıkarılması planlanıyor.

Yeterli olmayan çakar ve tepe lambası kullananlar 96 bin lira ceza ödeyecek, sürücü belgeleri 30 gün boyunca geri alınacak ve araç aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında silah bulunduğu konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiyi elle dıştan yoklayarak zarar verilmesini önleyebilir. Ayrıca, araçların içerisi görünen bölümlerini de kontrol edebilir.