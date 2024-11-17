İslam Memiş yatırımcıya sır verdi! Kıyıda köşede varsa hemen satın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni bir videoda altın tahminlerini anlatıyor. Ünlü ekonomist, son zamanlarda altın fiyatlarındaki düşüş ve konut piyasasındaki gelişmeler hakkında konuşurken, şu anda konut yatırımı yapmanın avantajlı olacağını söyledi. İslam Memiş'in son altın yorumları burada.



Tv100'de altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş, son zamanlarda gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çekti. Son iki ayda ons altının 2790 dolardan 2536 dolara ve gram altının 3190 TL'den 2.960 TL'ye düştüğünü belirten İslam Memiş, bunun korkulacak bir durum olmadığını ve sağlıklı bir teknik düzeltme olduğunu söyledi. Altında meydana gelen düşüşün nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan İslam Memiş, teknik düzeltmenin, dolar endeksindeki yükselişin, jeopolitik gerilimin azalmasının ve kripto yatırımlarına kaymanın neden olduğunu söyledi.

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UZUN VADEDE YATIRIM YAPACAKLAR ALTINI TERCİH EDEBİLİR

Altında son zamanlarda meydana gelen düşüşün vatandaşları korkutmaması gerektiğini de belirten İslam Memiş, uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin yine de altından yana olabileceğini söyledi. Ekonomist, özellikle gram altın biriktirmenin önemli olduğunu belirtti ve kısa vadeli değişikliklerin altın yatırım stratejisini değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.