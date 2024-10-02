Ticaret Bakanı açıkladı: İşte, Eylül ayı ihracat verileri...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasıyla çalışma yaptıklarını belirterek, "Bir kaç güne kadar Eximbank ve reeskont kredileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeni açıklamalar yapacak. Gerek miktar artırımı gerekse de maliyet düşürme noktasında çalışmalar nihayete ermek üzere." dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Geçen ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 78,7 milyar dolara gerilediğine işaret eden Bolat, yıl sonunda bu açığın daha da düşeceğini söyledi.

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının da eylülde yüzde 76,8 olduğunu aktardı.

Hizmet ihracatının geçen yılı sonunda 106 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, Bakanlık olarak 9 ayda hizmetler ihracatını 84 milyar dolar olarak hesapladıklarını söyledi.

Bolat, cari işlemler açığının temmuz itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, "Cari açıkta yıl sonu Orta Vadeli Program tahmini 34,5 milyar dolar. Kesin olarak 20 milyar doların altında cari işlemler açığıyla yılı kapatacağız." diye konuştu.

Sektörel bazda ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Bolat, 9 ayda ihracatın otomotiv sektöründe yüzde 6,7, kimya sektöründe yüzde 5,7, çelik sektöründe yüzde 10,5, tekstil sektöründe yüzde 12 ve mücevher sektöründe yüzde 7,6 arttığını kaydetti.

Haberin Devamı

Bolat, Avrupa Birliğine 9 ayda 80,5 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, Almanya'da büyük durgunluk yaşandığını ve bu nedenle söz konusu ülkeye yapılan ihracattın 607 milyon dolar azaldığını ifade etti. Bu dönemde İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda'nın, ihracatın en çok arttığı ülkeler olduğunu aktaran Bolat, ihracatın en fazla azaldığı ülkenin yaklaşık 6 aydır ticaret yapılmayan İsrail olduğunu, bu ülkeyi Rusya, Almaya, Fransa ve İsviçre'nin takip ettiğini söyledi.

"Mal ve hizmet ihracatını ne pahasına olursa olsun artırma hedefimiz var"

Hükümet olarak "Türkiye Yüzyılı"nı ticaret yüzyılı yapma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını ne pahasına olursa olsun artırma hedefimiz var. Ama takdir edersiniz ki kuzeyimizde büyük bir sıcak savaş, güneyimizde bir soy kırım ve genişlemekte olan sıcak savaş var. Özelliklede Avrupa'da yaşanan büyük bir ekonomik durgunluk söz konusu. Bu olumsuzluklara rağmen ihracat için koşturan ihracatçılarımızı kutluyoruz." diye konuştu.

Bolat, ihracatçılara yardımcı olmak üzere Eximbank kaynakları artırdıklarına dikkati çekerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile çalışıyoruz, bir kaç güne kadar Eximbank ve reeskont kredileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeni açıklamalar yapacak. Gerek miktar artırımı gerekse de maliyet düşürme noktasında çalışmalar nihayete ermek üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda yüzde 80 seviyelerinde uygulanan ihracat bedellerinin Merkez Bankasına satış yükümlülüğünün yüzde 30'a indirildiğini anımsatan Bolat, "Ayrıca, kurumlar vergisi oranı ihracatçılarımız için 5 puan aşağı çekilerek yüzde 20 seviyesine getirildi. Ayrıca, hizmet ihracatçısı şirketlerin yabancılara sundukları hizmetlerden elde ettikleri kazançlarını Türkiye'ye getirmeleri durumunda, söz konusu kazançların yüzde 80'ini vergi matrahından düşürmeleri mümkün hale getirildi." dedi.

İhracat Akademisi'ni başlattıklarını, yakında da e-Kolay İhracat Platformu'nu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"İhracat için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. İhracat için 'asla durmak yok, çalışmaya devam' sloganıyla hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar Bakanlık ve ihracatçılar ailesi olarak çalışacağız."

11 gündür Kayıp Sümeyye'den haber geldi: Van İl Emniyet Müdürlüğü'ünden önemli açıklama!

ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...

Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!