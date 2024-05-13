KPSS puanıyla alım yapılacak! O üniversite personeller alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, KPSS puanıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, güvenlik, temizlik ve teknisyen alımı yapılacağı belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
KPSS puanıyla alım yapılacak! O üniversite personeller alıyor

KPSS puanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin personel alımı hakkında bilgi verirken, kabak çekirdeğinin kabuklarıyla tüketilmesinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Ünlü bir doktor, özellikle kabak çekirdeklerini kabuklarıyla tüketmenin sağlık için iyi olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin personel alımı duyurusu nedeniyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmek önemli olabilir. Kabak çekirdeklerini kabuklarıyla tüketerek hem beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu öneriyi göz önünde bulundurarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilirsiniz.

ING bank emekliyi ihya edecek! Yeni promosyon kampanyası duyurulduING bank emekliyi ihya edecek! Yeni promosyon kampanyası duyuruldu

Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam var mı?Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam var mı?

50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak

KPSS Puanıyla Personeller Alınacak

Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı gereklidir. Güvenlik, temizlik ve teknisyen alımları yapılacaktır. Üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmek, başvuru koşulları ve daha fazla bilgi için çok önemlidir. Adaletli ve şeffaf bir başvuru süreci bekliyoruz. Herkese başarılar dileriz.

Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı için KPSS puanı gereklidir. Güvenlik, temizlik ve teknisyen alımları yapılacaktır. Üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmek, başvuru koşulları ve daha fazla bilgi için çok önemlidir. Adaletli ve şeffaf bir başvuru süreci bekliyoruz. Herkese başarılar dileriz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı
THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı
Onaylı randevu sistemi başladı! MHRS randevu alma değişti mi?
Onaylı randevu sistemi başladı! MHRS randevu alma değişti mi?
Son dakika! Bakan Mehmet Şimşek, Kamu tasarruf paketini açıkladı: Alımlar durduruldu!
Son dakika! Bakan Mehmet Şimşek, Kamu tasarruf paketini açıkladı: Alımlar durduruldu!
Kamuda tasarruf nasıl olacak? Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Kamuda tasarruf nasıl olacak? Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Son Haberler
Zonguldak'ta Maden işçileri, Soma faciasında kaybettikleri arkadaşlarını unutmadı
Zonguldak'ta Maden işçileri, Soma faciasında kaybettikleri arkadaşlarını unutmadı
Fn tuşunun işlevi nedir? Fn tuşu ne işe yarar?
Fn tuşunun işlevi nedir? Fn tuşu ne işe yarar?
Muhtarlık seçiminde kendisine oy vermeyenler için şiir yazdı, meşhur olup dizide oynadı!
Muhtarlık seçiminde kendisine oy vermeyenler için şiir yazdı, meşhur olup dizide oynadı!
Yavru köpekler için canını hiçe saydı! Hayvansever vatandaşın duygulandıran anları kamerada
Yavru köpekler için canını hiçe saydı! Hayvansever vatandaşın duygulandıran anları kamerada
MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci çıkar mıydı?
MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci çıkar mıydı?
“Yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti” haberlerine İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
“Yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti” haberlerine İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları neler? Aşk, para, sağlık, kariyer, 13 Mayıs 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları neler? Aşk, para, sağlık, kariyer, 13 Mayıs 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Altın alacaklar dikkat! Bugün altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Bugün altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Son dakika! Bakan Mehmet Şimşek, Kamu tasarruf paketini açıkladı: Alımlar durduruldu!
Son dakika! Bakan Mehmet Şimşek, Kamu tasarruf paketini açıkladı: Alımlar durduruldu!
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak
50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak
Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası
Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!