Kamuda tasarruf nasıl olacak? Mehmet Şimşek tek tek açıkladı

Tasarruf paketinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanıyor.

Son zamanlarda meydana gelen değişiklikler, daha geniş bir çerçevede tasarruf tedbirleri uygulamanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Tasarruf kültürünü diğer insanlara öğretmemiz gerekiyor.

Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçeve oluşturdu, ancak çeşitli önlemlerin devreye girmesiyle zaman geldikçe daha fazla paket paylaşacağız.

Programımız, zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Yatırım ve tüketim harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Daha fazla proje için daha az kaynak kullanacağız.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler boyunca, mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım için on genelge çıkarılmıştır.

Birim kaynak kullanarak, kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Depremle ilgili masraflardan en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Yeni paketimiz, bir yandan depremle ilgili çalışmalara yardımcı olurken, diğer yandan halkımızın en büyük sorunu olarak gördüğü enflasyona karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkıda bulunmaktadır.

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Kamu tasarrufu, bütçe açığını, kamu borçlanmasını ve faiz yükünü azaltacaktır.

Kamu yatırımlarının rekabet gücüne odaklanması, enflasoyn ile mücadelemizi güçlendirecek.

Bu yılın ikinci yarısında, orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını görmeye başlayacağız.

Gelecek yıl yüzde 20'nin altında ve 2026 yılında tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız.

TBMM, genelgemizde düşünülen tek istisnadır.

- Bu hedefimize, harcama disiplini, tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme katkıda bulunacaktır.

Kanuni düzenleme gerektiren konularda her gruptan desteği bekliyoruz.

Kanun gerektirmeyen hususlar için hazırlanan genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak.

İdari düzenlemeler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şunlardır:

Sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon, hayat pahalılığının sorun olmaktan çıkarılmasını gerektirir.

Enflasyonu düşürmek için TCMB para politikası dahil olmak üzere kendi alanında önlemleri alıyor. Bugün açıklayacağımız paket ve yakında açıklayacağımız eylemlerle dezenflasyona yardımcı olacağız.

Açıklayacağımız paket sadece bir paket değildir; önümüzdeki dönemde daha fazla şey yapacağız.

Geçmişteki uygulamalardan farklı kılan üç faktör var.

İlk olarak, kamuda verimliliği artırmak için tasarrufu hedefliyoruz.

Güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modeli bu paketle hayata geçirilecektir.

Bu tedbir paketi herkesin kapsamındadır.

Kamuda Bina Ve Araç Satışları Durdu

Kamu maliyesinde birçok reform yapacağız ve yapısal reformları hızlandıracağız.

Kamu taşıtlarının standartlarını ve sayısını belirledik. Yeni araç satın almayı ve kiralamayı üç yıl boyunca yasaklıyoruz.

Yabancı menşeili araçlardan vazgeçiyoruz.

Hedefimiz, taşıtların daha sonra ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zamin hazırlamasıdır.

Yeni binaların alımını ve yapımını üç yıl boyunca durduruyoruz. Bu, deprem riski olan kamu binaları için geçerlidir.

Tolu taşıma olan bölgelerde kamu personel hizmetlerini durdurmayı planlıyoruz.

Yönetim kurulu ücretlerini sınırlıyoruz.

Yönetim kurulu ücretlerine bir üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan miktarlar gelir olarak bütçeye girecek.

Devletin enerji verimliliğini geliştireceğiz. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği kullanılarak enerji tasarrufu hedefliyoruz.

Takbim, plaket ve eşantiyon gibi hediyeler, kamu kurumlarının ajandalarında verilmemelidir.

DMO'ların kamu alımları yapmasını zorunlu hale getireceğiz.

Ofis donanımı, mobilya ve tefrişat gibi demirbaş alımlarını üç yıl boyunca durduruyoruz.

Makine ve ekipman, ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacaktır.